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Министр иностранных дел Армении принял председателя Сената Королевства Нидерландов


Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 17 ноября принял председателя Сената Королевства Нидерландов Анки Брукерс-Кнол.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, приветствуя гостя, министр Налбандян отметил, что это первый визит председателя Сената Нидерландов в Армению за 25 лет дипломатических отношений между двумя государствами. Налбандян выразил надежду, что этот визит придаст новый импульс двусторонним отношениям.

Анки Брукерс-Кнол отметила, что с большим удовольствием побывала в Ереване и подчеркнула роль Армении как моста между Востоком и Западом.

Собеседники высоко оценили роль парламентской дипломатии в межгосударственных отношениях и стимуляции контактов между людьми.

Собеседники подчеркнули важность расширения правовой базы между двумя государствами.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о путях расширения торгово-экономических отношений. В этом контексте министр Налбандян с удовлетворением отметил, что Нидерланды являются одним из ключевых экономических партнеров Армении в ЕС.

Стороны обменялись мнениями о подготовительных работах к саммиту Восточного партнерства, который состоится на следующей неделе в Брюсселе.

Собеседники затронули ряд региональных и международных вопросов.

Эдвард Налбандян представил Анки Брукерс-Кнол совместные усилия Армении и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленные на продвижение мирного процесса в Нагорном Карабахе. Стороны подчеркнули, что мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта не имеет альтернативы.



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