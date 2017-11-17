Новое землетрясение в Азербайджане: толчки ощущались в Армении

17-го ноября с.г., в 17:27 по местному времени (в 13:27 по Гринвичу), сейсмической сетью Службы сейсмической защиты зарегистрировано землетрясение в 19 км от азербайджанского города Барда с глубиной очага 40 км, магнитудой 4,4.

Как сообщает Арменпресс, хотя эпицентр находился на расстоянии 225 км от Еревана, землетрясение ощущалось во многих районах Армении.

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