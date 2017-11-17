Азиатские индексы выросли - 17-11-17

ТОКИО, 17 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 17 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.20% и составил 22396.80 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.12% и составил 1763.76 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.48% и составил 3382.91 пункта, а HANG SENG вырос на 0.62% и составил 29199.04 пункта.