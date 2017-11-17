Шувалов: ЕврАзЭС близок к подписанию соглашения о ЗСТ с Китаем

Евразийский экономический союз (ЕврАзЭС) близок к подписанию соглашения по созданию зоны свободной торговли (ЗСТ) с Китаем, сообщил в пятницу в эфире телеканала "Россия 24" первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов.

"Мы в высокой степени готовности подписать соглашение с Китайской Народной Республикой. Заканчиваются переговоры с Ираном, и мы надеемся, что в ближайшее время будут завершены переговоры с Сингапуром", - сказал он.

Как отметил Шувалов, у ЕврАзЭС есть возможность начать переговоры по ЗСТ с "несколькими десятками стран", в числе которых Египет и Индия, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Переговоры по соглашению о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕврАзЭС и КНР ведутся на основании решения Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 года. В переговорах принимают участие представители Евразийской экономической комиссии, национальных правительств стран ЕврАзЭС, а также эксперты и официальные лица различных китайских ведомств.





