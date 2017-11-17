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Президент Армении принял председателя Сената Королевства Нидерландов


Президент Армении Серж Саргсян 17 ноября принял председателя Сената Королевства Нидерландов Анки Брукерс-Кнол. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Саргсян поприветствовал гостю в Ереване, подтвердив заинтересованность Армении в максимальном укреплении армяно-нидерландской дружбы и динамично развивающихся межгосударственных отношений как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Президент придал также важное значение сотрудничеству в международных структурах.

Серж Саргсян назвал примечательным тот факт, что визит председателя Сената Королевства Нидерландов осуществляется в год празднования 25-летия установления  дипломатических отношений между двумя дружественными странами.

Президент Саргсян отметил, что Нидерланды, будучи одной из стран-основателей ЕС, своей развитой экономикой, ведущей ролью в сфере технологических инноваций, общественными процессами является хорошим примером для Армении, в том числе и с точки зрения осуществления фундаментальных реформ.

Собеседники коснулись широкомасштабных реформ, в частности осуществляемых в Армении в условиях перехода к новой модели государственного управления после конституционных реформ, и приведения законодательства в соответствие с новыми требованиями и реалиями. Серж Саргсян заверил, что Армения привержена продолжению реформ, которые осуществляются при содействии международных партнеров и дружественных стран.

Глава государства выразил уверенность, что Нидерланды со своим вековым опытом парламентской дипломатии также могут в этот период быть полезными Армении для повышения эффективности процесса перехода к парламентской системе управления. 

Собеседники отметили важность роли межпарламентской дипломатии в отношениях государств.

В ходе встречи собеседники коснулись также отношений и сотрудничества Армения-ЕС, зарегистрированных в последние годы в этих отношениях достижений и предстоящих программ.

Стороны обменялись мнениями также вокруг региональных проблем и вызовов, процесса урегулирования карабахской проблемы.



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