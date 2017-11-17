По итогу внеочередного саммита Евросоюза в Гётеборге председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, глава Европарламента Антонио Таяни и премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Эстонии Юри Ратас подписали в пятницу программные обязательства в области социальных прав граждан - "социальный компонент" ЕС, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Мы переходим к конкретизации. В ноябре 2014 года, когда Еврокомиссия начинала исполнять свой мандат, мы подготовили для Совета ЕС и Европарламента 19 предложений по социальной сфере, которые были направлены законодателям. Семь из них были приняты. По двенадцати работа еще не завершена. И из этих двенадцати есть несколько, которые законодатели даже не рассматривали", - заявил Юнкер перед церемонией подписания.

"Если мы хотим, чтобы нам доверяли, нам нужны конкретные результаты. То есть, мы еще только в начале нашего пути. Даже не в его середине. Пора взяться за работу", - призвал глава Еврокомиссии европейских лидеров и институты ЕС.