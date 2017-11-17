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В Британии собаку наградили за мужество во время операции в Кабуле


Собака породы бельгийский малинуа по имени Мали удостоилась высшей награды Великобритании за проявленное в ходе военной операции в Афганистане мужество, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Собака была тяжело ранена шрапнелью в Кабуле во время операции по освобождению здания от боевиков-талибов в 2012 году.

"Несмотря на ужасные ранения, Мали остался рядом со своим руководителем и продолжал пробиваться вместе со всеми вперед, чтобы выполнить боевую задачу. Мы награждаем его за такую отвагу и преданность делу", — заявил во время церемонии награждения глава Народной ветеринарной амбулатории (PDSA), организации, присуждающей награды, Ян Маклофлин.

Вручаемая животным за мужество медаль Дикин, названная по имени основательницы PDSA и учредительницы награды Мэри Дикин, является эквивалентом высшей военной награды Великобритании — креста ордена Виктории.

До Мали этой награды удостоились лишь 68 животных.



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