«БЕЛТА» видит большие возможности в подписанном с ИА «Арменпресс» меморандуме о сотрудничестве

Меморандум о сотрудничестве между государственным информационным агентством «Арменпресс» и информационным агентством Беларуси «БЕЛТА» позволит журналистам обеих сторон пройти обучение в агентствах друг друга по программам обмена.

Директор агентства «БЕЛТА» Дмитрий Жук в беседе с Арменпресс сказал, что меморандум о сотрудничестве, подписанный с директором информационного агентства Арменпресс Арамом Ананяном во время медиа-форума «Освещения интеграционных процессов в регионе СНГ и ЕАЭС» в Ереване, открывает новые горизонты для обмена информацией.

«Подписанием меморандума предпринимается реальный шаг для ИА «Арменпресс» и «БЕЛТА» в плане обмена информацией и материалами. Сегодня мы документом подтвердили то, о чем мы договаривались и делали. Это очень удобный механизм, так как, например, я должен отправить в Ереван своего корреспондента, чтобы осветить визит министра обороны в рамках ОДКБ. Мне придется тратить деньги на авиабилеты или на другое, а в этом случае я могу обратиться к коллеге, и они отправят нам материалы и фотографии. Это соглашение позволяет работать таким образом», - сказал Дмитрий Жук.

Государственное информационное агентство «Арменпресс» было основано 18 декабря 1918 года, когда решением НС Первой Армянской республики было создано государственное агентство, не имеющее прецедента - Армянское телеграфное агентство. В данный момент информационное агентство «Арменпресс» действует по канонам закрытого акционерного общества, акциями которого владеет Республика Армения. Информационное агентство «Арменпресс» - самое старое в Армении. В данный момент информационное агентство «Арменпресс» выпускает 11 новостных лент: официальную, политическую, экономическую, общественную, областную, региональную, международную, культурную, спортивную, интервью, фотоновостную.

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