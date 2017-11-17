Слониха в колодце: как в Индии спасли гигантское млекопитающее

Слониха угодила в яму у деревни Сурайпур, когда ее отпугнули местные жители. Из-за раны животное не могло выбраться из колодца самостоятельно. Спасатели задействовали подъемные краны для спасения животного. Операция продолжалась 36 часов. После лечения слониху отпустят на волю, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.