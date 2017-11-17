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Самый дорогой автомобиль: золотой спорткар представили в Дубае


Суперкар весом 1,6 тонны разгоняется до 100 километров в час за 2,8 секунды, способен развивать скорость 355 километров в час, обладает двигателем объемом 6,1 л и мощностью 679 л. с., передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Машина изготовлена вручную, ее стоимость составляет около 2,5 миллионов евро, что делает Vulcano Titanium одним из самых дорогих в мире автомобилей.

По словам разработчиков, источником вдохновения при создании суперкара для них послужил самолет Lockheed SR-71 Blackbird.



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