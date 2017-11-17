США пригрозили лишить Турцию доступа к технологиям НАТО в случае закупки российских С-400

Осуществление Турцией заявленных планов приобретения российских зенитно-ракетных систем С-400 лишит ее доступа к технологиям НАТО и, вероятно, повлечет за собой принятие в отношении Анкары и иных мер, ограничивающих ее возможности закупки и использования американских многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Как передает Арменпресс, об этом со ссылкой на заявление заместителя помощника министра ВВС США Хейди Грант сообщил в пятницу еженедельник Defense News.

По словам Грант, если последние сообщения о фактическом достижении договоренности между Москвой и Анкарой по поводу С-400 подтвердятся, это окажет серьезное воздействие на дальнейшее военное сотрудничество Турции с НАТО. Грант отметила, что до сих пор США не подвергали эту сделку серьезному анализу с позиций влиятельного члена североатлантического альянса.

"Мы намерены приступить к рассмотрению того, если они [турки] будут это реализовывать, как мы сможем обеспечивать взаимодействие [с Турцией] в будущем, - заявила представитель ВВС США в интервью еженедельнику. - Но уже сейчас я могу вам сказать, что наша стратегия не позволяет нам взаимодействовать с этой системой [С-400]".

Грант подчеркнула, что упомянутые намерения Турции существенно осложнят запланированную на 2018 год переброску в эту страну первых самолетов F-35.



