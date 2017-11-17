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СМИ: Джордж Клуни снимет сериал по мотивам романа "Уловка-22"


Американский актер, режиссер и продюсер Джордж Клуни станет режиссером и актером сериала по мотивам романа американского писателя Джозефа Хеллера "Уловка-22" (Catch-22, 1961 г.), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По его сведениям, съемки истории, рассказывающей о жизни летчиков ВВС США, которые несут службу в годы Второй мировой войны в Италии, начнутся в начале 2018 года. Пока планируется снять шесть эпизодов. Сам Клуни исполнит роль полковника Каткарта.

Сценарий к сериалу написали австралийские сценаристы Люк Дэйвис и Дэвид Мишо.

Роман повествует о судьбе пилотов бомбардировочного полка ВВС США, базирующегося на итальянском острове Пьяноза. Главный герой капитан Йоссариан после гибели своего экипажа хочет покинуть театр боевых действий и для этого пытается изобразить сумасшедшего. Однако согласно правительственному постановлению, которое называется "Уловка-22", человек, который говорит о своем безумии не может быть признан таковым, так как подобное заявление может сделать лишь здравомыслящий человек. Таким образом Йоссариан оказывается в патовом положении.





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