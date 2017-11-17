Пик метеорного потока Леониды придется в ночь на субботу

Метеорный поток Леониды достигнет в этом году максимума активности в ночь на субботу, 18 ноября, Луна не помешает наблюдениям, следует из сообщения московского планетария, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Самым ярким осенним звездопадом является ноябрьский метеорный поток Леониды. Время действия этого потока с 6 по 30 ноября, максимум приходится на ночь с 17 на 18 ноября. В 2017 году ожидается до 15 метеоров в час в зените", — обещают астрономы.