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Boston Dynamics научила своего робота делать сальто


Американская компания Boston Dynamics научила своего человекоподобного робота Atlas забираться на небольшие возвышения и делать с них сальто. Видео с демонстрацией его возможностей опубликовано на YouTube канале компании, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В минутном ролике робот перепрыгивает с одного возвышения на другое, совершает сальто назад, после чего поднимает "руки", отмечая успех. В конце ролика показаны неудачные попытки. За восемь часов видео набрало более 700 тысяч просмотров.

Разработка робота ведется с 2013 года.

 



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