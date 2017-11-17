Boston Dynamics научила своего робота делать сальто
Американская компания Boston Dynamics научила своего человекоподобного робота Atlas забираться на небольшие возвышения и делать с них сальто. Видео с демонстрацией его возможностей опубликовано на YouTube канале компании, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
В минутном ролике робот перепрыгивает с одного возвышения на другое, совершает сальто назад, после чего поднимает "руки", отмечая успех. В конце ролика показаны неудачные попытки. За восемь часов видео набрало более 700 тысяч просмотров.
Разработка робота ведется с 2013 года.
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