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Умер актер из "Трех мушкетеров"


Французский актер театра и кино Робер Ирш скончался в Париже в возрасте 92 лет. Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета Le Monde.

Отмечается, что за два дня до смерти артист был экстренно госпитализирован.

Поль Робер Ирш родился в 1925 году. В конце 40-х он окончил драматического отделение Национальной консерватории в Париже. Ирш сыграл десятки ролей в кино и театре, где продолжал выступать практически до конца жизни.

Среди наиболее известных фильмов с участием актера такие картины, как "Собор Парижской Богоматери", "Асы", "Лечение шоком" и "Мой мужчина". Наибольшую популярность артисту принесла роль Планше в фильме "Три Мушкетера" 1959 года.

Ирш был удостоен четырех наград "Мольер", а также стал лауреатом национальной кинопремии Франции "Сезар".

 

 



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