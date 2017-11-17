Французский актер театра и кино Робер Ирш скончался в Париже в возрасте 92 лет. Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета Le Monde.

Отмечается, что за два дня до смерти артист был экстренно госпитализирован.

Поль Робер Ирш родился в 1925 году. В конце 40-х он окончил драматического отделение Национальной консерватории в Париже. Ирш сыграл десятки ролей в кино и театре, где продолжал выступать практически до конца жизни.

Среди наиболее известных фильмов с участием актера такие картины, как "Собор Парижской Богоматери", "Асы", "Лечение шоком" и "Мой мужчина". Наибольшую популярность артисту принесла роль Планше в фильме "Три Мушкетера" 1959 года.

Ирш был удостоен четырех наград "Мольер", а также стал лауреатом национальной кинопремии Франции "Сезар".