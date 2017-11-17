Бако Саакян принял благотворителей Нельсона и Завена Саргсянов

7 ноября Президент Бако Саакян принял благотворителей из Армении Нельсона и Завена Саргсянов. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

Были обсуждены вопросы, касающиеся осуществления ряда программ в энергетической и коммунальной сферах республики.