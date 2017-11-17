Время в Ереване: 11:07:36,   17 Ноябрь

СМИ: в Ираке пал последний форпост ИГ на территории страны


Правительственные силы Ирака освободили город Рава в провинции Анбар - последний крупный оплот боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в арабской стране. Об этом, как передает в пятницу телеканал Al Sumaria заявил представитель командования совместными операциями ВС Ирака Абдель Амир Йаралла.

"Подразделения армии совместно с ополчением [суннитских племен] при поддержке ВВС международной коалиции полностью освободили город Рава от группировки ИГ", - сказал он. Отмечается, что "над зданиями в населенном пункте и окрестностях подняты иракские флаги", передает Арменпресс.

По имеющейся информации, боевики понесли тяжелые потери, остатки бандформирований скрылись в пустынной местности на западе страны.

По словам главы МВД Ирака Касема аль-Араджи, восстановление контроля над Равой означает, что "с военной точки зрения с группировкой в Ираке покончено".



 



Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

18:13, 10.11.2017
Просмотрели 1323 раз
Торговля оружием - это не торговля овощами: глава МИД Армении ответил на вопрос о военном экспорте Израиля

12:29, 10.11.2017
Просмотрели 1305 раз
Существование и статус Арцаха в составе Азербайджана в любом варианте невозможны: председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян

13:47, 10.11.2017
Просмотрели 1200 раз
В Армении и Арцахе избрали наилучший путь развития: председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян – о конституционных реформах

14:20, 10.11.2017
Просмотрели 1127 раз
В правительстве Армении состоялось совещание, на котором обсуждался пакет законодательных изменений в сфере эксплуатации автомобильных газозаправочных станций (АГЗС)

12:41, 10.11.2017
Просмотрели 1107 раз
Председатель Национального Собрания Арцаха Ашот Гулян высоко оценивает уровень межпарламентского сотрудничества с НС Армении



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации