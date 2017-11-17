СМИ: в Ираке пал последний форпост ИГ на территории страны

Правительственные силы Ирака освободили город Рава в провинции Анбар - последний крупный оплот боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в арабской стране. Об этом, как передает в пятницу телеканал Al Sumaria заявил представитель командования совместными операциями ВС Ирака Абдель Амир Йаралла.

"Подразделения армии совместно с ополчением [суннитских племен] при поддержке ВВС международной коалиции полностью освободили город Рава от группировки ИГ", - сказал он. Отмечается, что "над зданиями в населенном пункте и окрестностях подняты иракские флаги", передает Арменпресс.

По имеющейся информации, боевики понесли тяжелые потери, остатки бандформирований скрылись в пустынной местности на западе страны.

По словам главы МВД Ирака Касема аль-Араджи, восстановление контроля над Равой означает, что "с военной точки зрения с группировкой в Ираке покончено".





