Эрдоган заявил об отзыве турецких военнослужащих из Норвегии

Президент Турции Эрдоган заявил об отзыве из Норвегии турецких военнослужащих, которые принимали там участие в учениях НАТО. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Миллиет».

Президент Турции Эрдоган заявил, что во время учений НАТО в Норвегии таам был размещен враждебный постер, на котором были изображения Ататюрка и Эрдогана.