Мэр Еревана Тарон Маргарян встретился с основателем компании «Nest Labs» Тони Фаделлем

Мэр Еревана Тарон Маргарян встретился с основателем компании «Nest Labs», создателем бренда Ipod, американским изобретателем ливанского происхождения Тони Фаделлем. Мэр Еревана поздравил Тони Фаделла с получением Премии Президента Республики Армения за всемирный вклад в сферу информационных технологий и пожелал ему новых успехов и достижений.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, представляя гостю Ереван и программы развития, реализуемые за последние годы в различных сферах городского хозяйства, мэр Тарон Маргарян подчеркнул, что ведется последовательная политика, направленная на то, чтобы город стал более удобным как для жителей, так и для гостей столицы.

«В следующем году Ереван отметит 2800-летие основания и наша цель, чтобы наша столица предстала перед миром не только в качестве одного из древнейших городов, но и, учитывая большой потенциал наших специалистов в сфере информационных технологий, Ереван стал также одним из городов мира, где создаются умные решения и умные предложения. С этой целью мы создали комиссию по разработке и осуществлению программы «Ереван-умный город», которая уже сегодня предпринимает конкретные шаги по разработке концепции и стратегии. В следующем году, в рамках мероприятий, приуроченных к 2800-летию Еревана, мы планируем организовать также два крупных мероприятия- международную конференцию и международную выставку Smart City Expo, которые будут тесно связаны с программой «Умный город». В реализации данной программы ожидаю также вашего содействия и активного сотрудничества с комиссией по разработке и осуществлению программы «Ереван-умный город», - отметил мэр Тарон Маргарян, подчеркнув, что предложения Тони Фаделла действительно важны и необходимы комиссии.

Выразив благодарность за теплый прием основатель компании Nest Labs Тони Фаделл принял предложение мэра Еревана и подчеркнул, что готов поделиться своими идеями с членами комиссии и приять участие в реализации программы «Ереван-умный город».

«Господин мэр, хочу выразить свою благодарность за теплый прием, поздравление и готовность к сотрудничеству. Я готов сотрудничать с местными специалистами и помогать им. Уже успел убедиться в том, что Ереван-город, у которого есть устойчивый путь развития. Хочу также отметить, что я был приятно удивлен, когда в городе почти на каждом шагу видел платежные терминалы.

», - отметил Тони Фаделл.В завершении встречи мэр Еревана Тарон Маргарян пригласил Тони Фаделла в следующем году вновь посетить Ереван и принять участие в юбилейных мероприятиях, посвященных 2800-летию основания столицы Армении.