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Tesla представила прототип электрогрузовика, способного проехать без подзарядки 800 км


Американская компания Tesla представила прототип своего первого грузового автомобиля с электродвигателем под названием Tesla Semi.

Презентация Tesla Semi состоялась в четверг поздно вечером в ангаре аэродрома при конструкторском бюро компании в городе Хоторн (штат Калифорния),сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Tesla Semi гарантированно продержится в пути 1 млн миль, что эквивалентно более 40 поездкам вокруг света", - уточнила компания в своем Twitter.

Глава фирмы Илон Маск не уточнил стоимости данной модели, которую планируется начать производить в 2019 году.

Она способна проехать на одном заряде аккумуляторов 500 миль (800 км). Причем этот показатель предусматривает движение с максимальным грузом на предельной скорости, разрешенной на автодорогах США (120,7 км в час). Максимальный груз, разрешенный на дорогах США, составляет 36,3 т.

 

 



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