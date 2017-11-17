ЕЭК готова поддержать конкретные инициативы евразийского бизнеса

«Мы ждем от бизнес-сообщества конкретных инициатив, которыми бы можно было наполнить интеграционные процессы в сфере промышленной кооперации и инновационных разработок», – заявил Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян в ходе рабочей встречи с представителями Международной конфедерации промышленников и предпринимателей (МКПП) 16 ноября. Его позицию поддержал член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский, отметив, что «Комиссия уже приняла необходимые решения для поддержки развития промышленной кооперации и инновационных производств на территории стран Союза. Сейчас идет активное обсуждение вопросов реализации конкретных проектов с деловым сообществом»,передает Арменпресс.

По мнению Тиграна Саркисяна, развитие системных отношений с ведущими бизнес-ассоциациями, а также с отраслевыми региональными и международными объединениями позволяет не только получать информацию о реальных интересах предпринимателей, но и вместе с представителями деловых кругов создавать стимулы для развития ключевых отраслей и повышения их инвестиционной привлекательности. «Страны Союза передали Евразийской экономической комиссии серьезные возможности для улучшения делового климата и формирования комфортных правил жизни для нашего бизнеса, – считает Председатель Коллегии ЕЭК. – Мы разрабатываем технические регламенты, создаем правила и нормы ветеринарного и фитосанитарного контроля, принимаем решения в сфере таможенного регулирования и обеспечения свободы конкуренции на едином экономическом пространстве ЕАЭС. Поэтому каждое решение ЕЭК должно учитывать долгосрочные стратегические интересы наших государств и, конечно, предпринимательских сообществ. Комиссия ждет от деловых кругов активности в формировании своей повестки развития».

Президент МКПП Артем Чайка отметил, что считает одним из приоритетов деятельности конфедерации наполнение практическим содержанием ранее подписанного Меморандума о сотрудничестве между ЕЭК и МКПП. Для этого создается специальный проектный офис. Одним из приоритетов в его деятельности станет трансфер технологий и привлечение иностранных инвестиций. Уже сегодня с представителями итальянских и немецких деловых объединений обсуждается ряд инициатив по созданию совместных предприятий в сфере агропромышленного производства.

Председатель Совета МКПП Василий Тарлев обратил особое внимание на возможности конфедерации при обсуждении вопросов международного сотрудничества. «Конгресс объединяет национальные союзы промышленников и предпринимателей из 27 стран Европы и Азии, – отметил Василий Тарлев. – Мы активно развиваем контакты с деловыми ассоциациями всех ведущих государств мира и готовы участвовать в разработке предложений, в максимальной степени учитывающих интересы всех сторон».