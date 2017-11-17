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Для достижения окончательного мира в НКР необходимо собшдать режим прекращения огня: Алоизио Нуньес Феррейра


Проблема НКР должна быть решена в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а для достижения окончательного мира в НКР необходимо собшдать режим прекращения огня. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал министр иностранных дел Бразилии Алоизио Нуньес Феррейра.  Он подчеркнул, что позиция Бразилии в вопросе урегулирования карабахского конфликта остается неизменной.  «Бразилия – миролюбивая сттрана, которая пропагандирует мирное решене вопросов на основе международного права»,-сказал он.

16-18 ноября министр иностранных дел Бразилии Алоизио Нунес Феррейра, по приглашению министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна, находится в Армении с официальным визитом.

Сегодня, 17-го ноября, министр иностранных дел Бразилии Алоизио Нунес Феррейра посетил Мемориал в Цицернакаберде, где воздал дань уважения памяти жертв Геноцида армян. В свою бытность сенатором, еще в 2015 году Алоизио Нунес Феррейра инициировал признание Геноцида армян со стороны Бразилии.

Его сопровождали вице-мэр Еревана Давид Оганян и ВРИО директора Музея-института Геноцида армян Геворг Варданян.

Сегодня, 17-го ноября, состоялись переговоры министр иностранных дел Бразилии Алоизио Нунес Феррейра с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном, после чего прошла их совместная пресс-конференция. Позже министра  иностранных дел Бразилии Алоизио Нунес Феррейра примет президент Армении Серж Саргсян.

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