Юнкер надеется на достижение соглашения по Brexit в декабре

Необходимо проделать еще много работы для достижения соглашения по Brexit в декабре, но надежда на достижение соглашения в переговорах остается.

Об этом заявил в пятницу глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер по прибытии на специальный саммит ЕС по социальным вопросам в шведском Гетеборге. Трансляция мероприятия ведется на сайте Еврокомиссии.

"Часы идут. Надеюсь, что мы сможем договориться о соглашении по "разводу" на декабрьском Европейском совете, но еще предстоит проделать работу", - сказал он,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

19 июня 2017 года в Брюсселе начался первый раунд переговоров между Великобританией и ЕС. Они проходят в два этапа: сначала будут урегулированы вопросы, связанные с условиями выхода Великобритании, затем - вопросы будущих отношений.





