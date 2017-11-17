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Юнкер надеется на достижение соглашения по Brexit в декабре


Необходимо проделать еще много работы для достижения соглашения по Brexit в декабре, но надежда на достижение соглашения в переговорах остается.

Об этом заявил в пятницу глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер по прибытии на специальный саммит ЕС по социальным вопросам в шведском Гетеборге. Трансляция мероприятия ведется на сайте Еврокомиссии.

"Часы идут. Надеюсь, что мы сможем договориться о соглашении по "разводу" на декабрьском Европейском совете, но еще предстоит проделать работу", - сказал он,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

19 июня 2017 года в Брюсселе начался первый раунд переговоров между Великобританией и ЕС. Они проходят в два этапа: сначала будут урегулированы вопросы, связанные с условиями выхода Великобритании, затем - вопросы будущих отношений.



 



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