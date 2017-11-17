Лавров: саммит РФ-Иран-Турция будет содействовать прямым переговорам Дамаска и оппозиции

Встреча президентов России, Ирана и Турции Владимир Путина, Хасана Роухани и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи 22 ноября должна помочь стимулировать прямые переговоры сирийского правительства и оппозиции. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"В последние месяцы мы не наблюдаем большой активности со стороны наших ооновских коллег. Думаю, что трехсторонняя встреча поможет стимулировать движение в направлении прямых переговоров между правительством и всем спектром оппозиции о политическом устройстве в Сирии после завершения конфликта", - подчеркнул он.





