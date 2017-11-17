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Карен Карапетян совершил обход по историческому центру Кумайри


В рамках рабочего визита в город Гюмри Ширакской области Армении премьер-министр Армении Карен Карапетян совершил обход по историческому центру Кумайри. Затем в мэрии Гюмри премьер провел совещание, во время которого обсуждался ход реализации программы развития исторического центра Кумайри.

Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

В частности,  премьер-министру Армении Карену Карапетяну доложили о работах, которые планируется провести в направлении восстановления инфраструктур улицы Шираза и прилегающих улиц.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил представить ему через неделю четкий график строительных работ. «Необходимо как можно скорее выйти на стройплощадку, тем более, что погодные условия это позволяют. Инфраструктуры нужно восстановить в соответствии с современными нормами», – сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

Кроме того, были обсуждены вопросы, касающиеся привлечения инвестиций, выполняемых в рамках инвестиционного фонда «Возрождение Кумайри».

Было доложено также, что на кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) работа по восстановлению других улиц Гюмри начнется с весны будущего года.
Особая важность была придана вопросу озеленения исторического центра и Гюмри в целом.

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