В рамках рабочего визита в город Гюмри Ширакской области Армении премьер-министр Армении Карен Карапетян совершил обход по историческому центру Кумайри. Затем в мэрии Гюмри премьер провел совещание, во время которого обсуждался ход реализации программы развития исторического центра Кумайри.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

В частности, премьер-министру Армении Карену Карапетяну доложили о работах, которые планируется провести в направлении восстановления инфраструктур улицы Шираза и прилегающих улиц.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил представить ему через неделю четкий график строительных работ. «Необходимо как можно скорее выйти на стройплощадку, тем более, что погодные условия это позволяют. Инфраструктуры нужно восстановить в соответствии с современными нормами», – сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

Кроме того, были обсуждены вопросы, касающиеся привлечения инвестиций, выполняемых в рамках инвестиционного фонда «Возрождение Кумайри».

Было доложено также, что на кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) работа по восстановлению других улиц Гюмри начнется с весны будущего года.Особая важность была придана вопросу озеленения исторического центра и Гюмри в целом.