Вышел тизер «Фантастических тварей 2»

В сети появился первый тизер ленты «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». Ролик опубликован на YouTube-канале Warner Bros. Pictures International.

В кадр попали главные герои фильма. Они позируют для общей фотографии, сидя на креслах или стоя за ними.

Картина выйдет в прокат в ноябре 2018 года,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

«Фантастические твари и где они обитают» — спин-офф серии фильмов о юном волшебнике Гарри Поттере. Сюжет картины разворачивается за 70 лет до событий поттерианы.