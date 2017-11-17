Время в Ереване: 11:07:36,   17 Ноябрь

Вышел тизер «Фантастических тварей 2»


В сети появился первый тизер ленты «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». Ролик опубликован на YouTube-канале Warner Bros. Pictures International.

В кадр попали главные герои фильма. Они позируют для общей фотографии, сидя на креслах или стоя за ними.

Картина выйдет в прокат в ноябре 2018 года,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

«Фантастические твари и где они обитают» — спин-офф серии фильмов о юном волшебнике Гарри Поттере. Сюжет картины разворачивается за 70 лет до событий поттерианы.

 

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

18:13, 10.11.2017
Просмотрели 1323 раз
Торговля оружием - это не торговля овощами: глава МИД Армении ответил на вопрос о военном экспорте Израиля

12:29, 10.11.2017
Просмотрели 1305 раз
Существование и статус Арцаха в составе Азербайджана в любом варианте невозможны: председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян

13:47, 10.11.2017
Просмотрели 1200 раз
В Армении и Арцахе избрали наилучший путь развития: председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян – о конституционных реформах

14:20, 10.11.2017
Просмотрели 1127 раз
В правительстве Армении состоялось совещание, на котором обсуждался пакет законодательных изменений в сфере эксплуатации автомобильных газозаправочных станций (АГЗС)

12:41, 10.11.2017
Просмотрели 1107 раз
Председатель Национального Собрания Арцаха Ашот Гулян высоко оценивает уровень межпарламентского сотрудничества с НС Армении



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации