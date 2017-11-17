Сергей Минасян назначен послом Армении в Румынии

Указом президента Армении Сергей Минасян назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Армении в Румынии (резиденция в Бухаресте). Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Другим указом президента Гамлет Гаспарян был освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного посла Армении в Румынии и Черногории.