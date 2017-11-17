Журналисты должны заниматься пропагандой экономических интересов своих стран: Дмитрий Жук

Журналисты должны заниматься пропагандой экономических интересов своих стран. Общественность должна быть информирована о всех процессах, протекающих в ЕАЭС.

Как передает «Арменпресс», подобную точку зрения высказал на проходящем в Ереване медиафоруме «Освещения интеграционных процессов в регионе СНГ и ЕАЭС» директор информационного агентства «БЕЛТА» Дмитрий Жук.

«Некоторые люди не знают ничего о происходящих процессах. Общественность должна быть информирована о всех процессах, протекающих в ЕАЭС. Нам надо понять, что мы интегрированы, имеем определенные связи и пр.»,-сказал директор информационного агентства «БЕЛТА» Дмитрий Жук.

По его словам, журналисты должны заниматься пропагандой. Не надо бояться слова пропаганда, это всего лишь общее понятие, присущее любому процессу обмена информацией.

«Наша первичная цель – не только ознакомление предпринимателей с интеграционными процессами в ЕАЭС. Нашей первичной ответственностью является информирование об этом граждан»,- сказал директор информационного агентства «БЕЛТА» Дмитрий Жук.

В стартовавшем 17-го ноября медиафоруме принимают участие ведущие медиаэксперты, политологи и политические деятели из Армении, РФ, Беларуси, Казахстана. Организаторы медиафорума - информационное агентство «Арменпресс», армянский филиал Института стран СНГ.

Работа медиафорума будет проходить в рамках 2 пленарных заседаний по темам «Информационное сопровождение интеграционных процессов» и «Интеграционные процессы в рамках СНГ и ЕАЭС: оценки, нынешняя ситуация, перспективы».

В ходе медиафорума состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между информационным агентством «Арменпресс» и государственным информационным агентством Беларуси «БЕЛТА».