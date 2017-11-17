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Армения всегда выступает за интенсивные переговоры по вопросу карабахской проблемы: Эдвард Налбандян откликнулся на заявления Азербайджана


Трудно изобрести велосипед в вопросе урегулирования карабахского конфликта. Если бы Азербайджан больше прислушивался к призывам сопредседателей Минской группы ОБСЕ, то в процессе продвижения переговоров и достижения результатов был бы больший прогресс. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

Комментируя недавние заявления-требоания Баку о желании конкретных результатов по переговорам об урегулировании карабахского конфликта, министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян сказал, что  Армения всегда выступает за интенсивные переговоры по вопросу карабахской проблемы, поскольку альтернативы переговорам нет.

 «В этом аспекте мы придаем важность посредническим усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленным на мирное урегулирование карабахского конфликта. Делать заявления и пытаться влезть в овечью шкуру – это не может обмануть кого-либо», – сказал министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (Соединенные Штаты Америки) 14 и 16 ноября провели отдельные встречи с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном и главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. В этих встречах также принял участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик. По итогам встреч сопредседатели выступили с совместным заявлением.

«Сопредседатели обсудили с министрами иностранных дел конкретные шаги по реализации договоренностей, достигнутых президентом Армении Сержем Саргсяном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во время Женевского саммита 16 октября 2017 года, а также другие вопросы, поднятые сопредседателями в Женеве. В ходе совещаний сопредседатели и министры рассмотрели ряд рабочих предложений, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.

Министры договорились провести совместное заседание в рамках министерского саммита ОБСЕ в декабре 2017 года в Вене. Сопредседатели подготовят повестку дня этой встречи, в которую войдут основные вопросы политического урегулирования, а также конкретные меры по снижению напряженности на линии соприкосновения. Особое внимание будет уделено завершению работ по расширению офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ», - говорится в заявлении.

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