Осадков на территории Армении в ближайшие дни не предвидится. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Армгидрометцентра МЧС Армении, на территории Армении 18-го ноября, ночью 19-го, днем 20-го, с 21-22 ожидается погода без осадков, в вечерние часы 19-го ноября и ночью 20-го в большинстве регионов ожидается дождь.Ветер западный с порывами до 3-8 м/с.Ночью 20-го ноября температура воздуха повысится на 4-5 градуса.

В городе Ереван

18-го ноября, ночью 19-го, днем 20-го, с 21-22 ожидается погода без осадков, в вечерние часы 19-го ноября и ночью 20-го ожидается дождь.