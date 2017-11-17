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Джонни Депп продал свой последний пентхаус


Американский актер Джонни Депп продал пентхаус в принадлежащем ему здании Eastern Columbia в пригороде Лос-Анджелеса. Как сообщает WWD, за него он выручил почти 1,5 миллиона долларов. Это жилье стало последним пентхаусом, который Депп продал после развода с Эмбер Херд.

Речь идет о двухэтажной квартире площадью в 165 квадратных метров, стены в ней украшены росписью бразильских художников. К помещению также прилагаются общая терраса, бассейн с морской водой, спа-салон и фитнес-студия.

В январе этого года Депп официально развелся с кинозвездой Эмбер Херд. Актриса обвиняла бывшего супруга в домашнем насилии и пьянстве,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Бывшие супруги пришли к соглашению о том, что Депп заплатит Херд семь миллионов долларов. Помимо этого, Херд оставит себе двух собак и лошадь, а также автомобили Range Rover 2015 года и Ford Mustang 1968 года. Деппу остается вся его собственность, включая недвижимость по всему миру.

 

 



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