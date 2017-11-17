Эдвард Налбандян представил Алоизио Нуньесу Феррейра усилия по продвижению переговорного процесса

Визит министра иностранных дел Бразилии Алоизио Нуньеса Феррейра стал хорошим поводом для обсуждения программ по сотрудничеству. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян на совместной пресс-конференции с главой МИД Бразилии Алоизио Нуньесом Феррейра.

В своей речи он приветствовал визит министра иностранных дел Бразилии Алоизио Нуньеса Феррейра в Ереван, в особенности, поскольку он состоялся в год 25-летия установления дипломатических отношений между обеими странами.

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян особо отметил , что министра иностранных дел Бразилии Алоизио Нуньеса Феррейра примет президент Армении Серж Саргсян.

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян детально рассказал о всех вопросах двусторонней повестки, которая обсуждалась им с министром иностранных дел Бразилии Алоизио Нуньесом Феррейра.

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян представил министру иностранных дел Бразилии Алоизио Нуньесу Феррейра усилия по продвижению переговорного процесса урегулирования карабахского конфликта. Министр Налбандян напомнил, что страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ призывают воздержаться от деструктивных максималистских подходов и подтвердить приверженность урегулированию конфликта исключительно мирным путем.

16-18 ноября министр иностранных дел Бразилии Алоизио Нунес Феррейра, по приглашению министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна, находится в Армении с официальным визитом.

Сегодня, 17-го ноября, министр иностранных дел Бразилии Алоизио Нунес Феррейра посетил Мемориал в Цицернакаберде, где воздал дань уважения памяти жертв Геноцида армян. В свою бытность сенатором, еще в 2015 году Алоизио Нунес Феррейра инициировал признание Геноцида армян со стороны Бразилии.

Его сопровождали вице-мэр Еревана Давид Оганян и ВРИО директора Музея-института Геноцида армян Геворг Варданян.

Сегодня, 17-го ноября, состоялись переговоры министр иностранных дел Бразилии Алоизио Нунес Феррейра с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном, после чего прошла их совместная пресс-конференция. Позже министра иностранных дел Бразилии Алоизио Нунес Феррейра примет президент Армении Серж Саргсян.