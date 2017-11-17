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СМИ: в Париже госпитализирован певец Джонни Халлидей


Звезда французской рок-музыки Джонни Халлидей в срочном порядке был госпитализирован в ночь на понедельник в одну из больниц Парижа в связи с дыхательной недостаточностью. Об этом в пятницу сообщила радиостанция Europa1.

В марте 2017 года 74-летний певец сообщил о том, что проходит лечение от онкологического заболевания.

По сведениям радиостанции, ожидается, что врачи смогут его выписать днем в среду, 22 ноября, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Джонни Халлидей за свою карьеру он записал более 100 пластинок, из них почти 70 получили статус золотых или платиновых. Более 2 тыс. раз Халлидей появлялся на обложках журналов, во Франции этот рекорд он делит только с Шарлем де Голлем и Брижит Бардо. Концерты артиста всегда проходят с аншлагом, его диски разошлись в мире общим тиражом в 110 млн экземпляров.



 



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