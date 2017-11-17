В итальянском городе Парма в возрасте 87 лет скончался бывший глава сицилийской мафиозной организации "Коза ностра" Тото Риина, сообщают в пятницу римские СМИ.

Риина болел на протяжении нескольких лет. Он умер в отделении для осужденных пармской больницы, где находился после двух операций. После последнего хирургического вмешательства Риина ввели в медикаментозную кому.

За день до смерти Риины министр юстиции Италии Андреа Орландо позволил жене и сыновьям проститься с бывшим главарем мафии. При этом один из его сыновей так и не смог проститься с отцом, так как тоже отбывает тюремный срок,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Итальянские следователи полагают, что, несмотря на то, что последние 24 года своей жизни Риина провел за решеткой, ему удалось наладить систему, благодаря которой он продолжал управлять сицилийскими мафиози из тюрьмы.