Бако Саакян посетил строительную площадку многоквартирного здания и ознакомился с ходом работ

17 ноября Президент Бако Саакян посетил строительную площадку сооружаемого на ул.Туманяна города Степанакерта многоквартирного здания и ознакомился с ходом проводимых там работ. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

Глава государства отметил важность качественного строительства жилья в соответствии со всеми принятыми нормами и применения современных архитектурных решений.В тот же день Президент Саакян принял участие в церемонии открытия нового центра по переработке золота и ознакомился с рабочими условиями центра.Отметив, что при правильной организации работ производимая в Арцахе ювелирная продукция может стать востребованной на мировом рынке, Президент подчеркнул необходимость сотрудничества в этом вопросе с Арменией и Диаспорой.