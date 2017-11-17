Время в Ереване: 11:07:36,   17 Ноябрь

Бако Саакян посетил строительную площадку многоквартирного здания и ознакомился с ходом работ


17 ноября Президент Бако Саакян посетил строительную площадку сооружаемого на ул.Туманяна города Степанакерта многоквартирного здания и ознакомился с ходом проводимых там работ. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

Глава государства отметил важность качественного строительства жилья в соответствии со всеми принятыми нормами и применения современных архитектурных решений.
В тот же день Президент Саакян принял участие в церемонии открытия нового центра по переработке золота и ознакомился с рабочими условиями центра.
Отметив, что при правильной организации работ производимая в Арцахе ювелирная продукция может стать востребованной на мировом рынке, Президент подчеркнул необходимость сотрудничества в этом вопросе с Арменией и Диаспорой.

Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

18:13, 10.11.2017
Просмотрели 1323 раз
Торговля оружием - это не торговля овощами: глава МИД Армении ответил на вопрос о военном экспорте Израиля

12:29, 10.11.2017
Просмотрели 1305 раз
Существование и статус Арцаха в составе Азербайджана в любом варианте невозможны: председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян

13:47, 10.11.2017
Просмотрели 1200 раз
В Армении и Арцахе избрали наилучший путь развития: председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян – о конституционных реформах

14:20, 10.11.2017
Просмотрели 1127 раз
В правительстве Армении состоялось совещание, на котором обсуждался пакет законодательных изменений в сфере эксплуатации автомобильных газозаправочных станций (АГЗС)

12:41, 10.11.2017
Просмотрели 1107 раз
Председатель Национального Собрания Арцаха Ашот Гулян высоко оценивает уровень межпарламентского сотрудничества с НС Армении



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации