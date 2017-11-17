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"Марсианский город" в Дубае построят через 2,5 года


 Проект "марсианского города" Mars Scientific City в Дубае, где будут симулироваться условия жизни на Красной планете, будет завершен через 2,5 года, сообщил представитель космического агентства ОАЭ Мухаммед Нассер аль-Ахбаби.

Как сообщалось ранее, площадь "марсианского города", где учёные и инженеры будут изучать условия жизни на Марсе, составит более 170 тысяч квадратных метров, его стоимость — 500 миллионов дирхамов (около 136 миллионов долларов). На изображениях проекта, которые ранее появились в интернете, видны несколько куполов, расположенных в пустыне. Внутри них — человеческие жилища и зеленые насаждения,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По словам собеседника издания Khaleej Times, бюджет и место строительства проекта уже определены, проект будет реализован "через 30 месяцев".

При строительстве будут использованы инновационные технологии. В проекте появятся лаборатории по вопросам продуктов питания, энергии, воды, их сохранения, а также лаборатория, в которой будут проводиться исследования сельскохозяйственных культур. Кроме того, в "городе" построят музей и научные центры.

 

 

 



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