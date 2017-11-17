Эрдоган: главы МИД Турции, РФ и Ирана подготовят встречу начальников генштабов по Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о планах Анкары, Москвы и Тегерана провести трехстороннюю встречу начальников генеральных штабов ВС по ситуации в Сирии. Турецкого президента цитирует в пятницу газета Yeni Safak.

"22 ноября мы встретимся в Сочи с президентами РФ и Ирана Владимиром Путиным и Хасаном Роухани. Наши страны хотят продолжить астанинский процесс по сирийскому урегулированию. За день до этого встретятся наши главы МИД для подготовки саммита лидеров, и они в тот же день проработают вопрос о встрече начальников генштабов", - сказал Эрдоган. Он добавил, что в Сочи "представится возможность обсудить последние события в Сирии, в первую очередь ситуацию в Идлибе и Африне".

Турецкий лидер отметил, что его страна "ведет себя гибко в вопросе создания [Россией и Ираном] наблюдательных пунктов в Идлибе", но "без позитива смотрит на возможные желания Ирана создать в Африне" такие пункты.

Относительно возможного участия в переговорах в Астане или Женеве представителей сирийских курдов из партии "Демократический союз" Эрдоган заявил, что "в таком случае Турция не сядет за стол переговоров". "Мы четко прояснили для всех свою позицию по поводу "Демократического союза". Легитимизировать такие террористические организации недопустимо, и мы не сядем за стол переговоров вместе с ними. Это касается и Астаны, и Женевы", - сказал он, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что президенты России, Турции и Ирана встретятся в Сочи 22 ноября для обсуждения проблем урегулирования в Сирии. Путин и Эрдоган встретились 13 ноября в Сочи. Переговоры продолжались более четырех часов, а по их итогам российский президент подчеркнул, что отношения РФ и Турции можно считать восстановленными практически в полном объеме. В Сочи главы государств обсудили ситуацию в Сирии, снятие оставшихся экономических ограничений и реализацию энергетических проектов.



