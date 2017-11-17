Состоялась свадьба Серены Уильямс и Алексиса Оганяна

16-го ноября состоялась свадьба бывшей первой ракетки мира, американской спортсменки Серены Уильямс и американского предпринимателя армянского происхождения, основателя соцсети Reddit Алексиса Оганяна. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает журнал People.

Свадьба состоялась в Нью-Орлеане, спустя 11 недель после рождения их первенца.

На церемонии присутствовали Ким Кардашян, Beyonce, Келли Роуленд, датская теннисистка Каролин Возняцки и другие знаменитости.

Как передает Daily Mail сведения от анонимного источника, на свадьбу будет потрачено более 1 млн долларов.