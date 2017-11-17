Мы будем стремиться донести высокие технологии, инновации в отдаленные районы страны: Премьер-министр Армении Карен Карапетян

Премьер-министр Армении Карен Карапетян 17-го ноября присутствовал на открытии форума «Усиление областей стимулированием высоких технологий»в городе Гюмри Ширакской области. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

Приветствуя участников, премьер-министр Армении Карен Карапетян отметил, что название форума верно отражает цель мероприятия: в Армении поставлена задача по развитию сферы высоких технологий, как одного из двигателей развития экономики.

Одновременно, по его словам, в видении экономического развития Армении ключевая важность придается и развитию областей и общин.

«Совмещение двух данных направлений может обеспечить желаемый результат. Технологический центр Гюмри – хороший пример того, как в области можно основать и развивать структуру, которая стимулирует развитие технических и бизнес-навыков, осуществляет коммерциализацию идеи и таланта, превращая в успешный бизнес», – сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

По словам Карена Карапетяна, развитие высоких технологий непосредственно связано с имеющей стратегическое значение Цифровой повесткой, над реализацией которой работают фонд «Цифровая Армения» и Центр стратегических инициатив.

Обратившись к молодым участникам форума, премьер назвал их самым большим потенциалом страны.

«Технологический центр Гюмри, центры „Тумо”, основание СМАРТ-центра в Лорийской области Армении – замечательные примеры, которые позволяют верить, что мы можем донести высокие технологии, инновации в отдаленные районы страны и обеспечить их доступность для граждан, независимо от того, как далеко они проживают от столицы», – сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

Форум «Усиление областей стимулированием высоких технологий» организован при содействии Фонда «Инкубатор предпроятий», Технологического центра Гюмри, правительства Армении, местных властей, Фонда армянской помощи, европейских структур и Министерства экономического сотрудничества Германии.

В Форуме принимают участие около 150 молодых специалистов, интересующихся ИТ-отраслью, высокими технологиями, инновациями и пр.