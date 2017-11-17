Медиа-эксперты считают информацию одним из наиболее важных ресурсов интеграции в СНГ и ЕАЭС

Проблемы освещения интеграционных процессов в регионе, перспективы интеграции и вызовы современности стали основной темой обсуждений на проходящем в Ереване медиафоруме «Освещения интеграционных процессов в регионе СНГ и ЕАЭС».

Как передает «Арменпресс», в стартовавшем 17-го ноября медиафоруме принимают участие ведущие медиа-эксперты, политологи и политические деятели из Армении, РФ, Беларуси, Казахстана. Организаторы медиафорума - информационное агентство «Арменпресс», армянский филиал Института стран СНГ.

Медиа-эксперты едингласно признали информацию одним из наиболее важных ресурсов интеграции в СНГ и ЕАЭС. Как сказал руководитель армянского филиала Института стран СНГ, доктор-профессор Александр Маргаров, во время обсуждений будет осуществлена попытка представить различные элементы как интеграции, так и ее освещения.

Как сказал директор информационного агентства «Арменпресс» Арам Ананян, сегодня в мире нет стран, которые выступали бы в качестве изолированных островков. В быстро меняющемся мире текут процессы, которые формируют новые вызовы как для стран, так и для СМИ. Ответы на эти вызовы люди часто ищут на страницах прессы. «Именно по этой причине встречи и подобные обсуждения дают СМИ возможность сопоставить свои направления, понять, каким образом думают партнеры. Рад принимать наших коллег здесь, где мы вместе сможем понять, в чем формула успеха интеграции»,- сказал директор информационного агентства «Арменпресс» Арам Ананян.

По его словам, интеграционные процессы и политические процессы всегда нуждаются в информировании о них общества. «Мы должны измерять не степень информированности общества, а те важные процессы, которые влияют на повседневную жизнь граждан наших стран, на бизнес-сообщество и СМИ. Интеграционный процесс всегда должен нахоситься в центре внимания СМИ и медиа-экспертов»,- сказал директор информационного агентства «Арменпресс» Арам Ананян.

В стартовавшем 17-го ноября медиафоруме принимают участие ведущие медиаэксперты, политологи и политические деятели из Армении, РФ, Беларуси, Казахстана. Организаторы медиафорума - информационное агентство «Арменпресс», армянский филиал Института стран СНГ.

Работа медиафорума будет проходить в рамках 2 пленарных заседаний по темам «Информационное сопровождение интеграционных процессов» и «Интеграционные процессы в рамках СНГ и ЕАЭС: оценки, нынешняя ситуация, перспективы».

В ходе медиафорума планируется подписание меморандума о сотрудничестве между информационным агентством «Арменпресс» и государственным информационным агентством Беларуси «БЕЛТА».

Гости медиафорума выступят с мастер-классами для студентов армянских ВУЗов.