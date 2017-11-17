Гоночный болид Шумахера продали на торгах в Нью-Йорке за $7,5 миллиона

Гоночный болид многократного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера продан на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 7,5 миллиона долларов, что установило ценовой рекорд для автомобилей данного класса.

В Sotheby's отметили, что впервые выставили автомобиль на торгах современным искусством, и такое решение себя оправдало,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Среди других заметных событий аукциона можно отметить триптих британского художника Фрэнсиса Бэкона "Три этюда Джорджа Дайера", который был продан за 38,6 миллиона долларов.

Портрет лидера и основателя КНР Мао Цзэдуна, созданный американским поп-артистом Энди Уорхолом, последний раз публично выставлялся в1974 году. На торгах в четверг за него заплатили 32,4 миллиона долларов.