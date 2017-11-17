Время в Ереване: 11:07:36,   17 Ноябрь

Гоночный болид Шумахера продали на торгах в Нью-Йорке за $7,5 миллиона


Гоночный болид многократного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера продан на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 7,5 миллиона долларов, что установило ценовой рекорд для автомобилей данного класса.

В Sotheby's отметили, что впервые выставили автомобиль на торгах современным искусством, и такое решение себя оправдало,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Среди других заметных событий аукциона можно отметить триптих британского художника Фрэнсиса Бэкона "Три этюда Джорджа Дайера", который был продан за 38,6 миллиона долларов.

Портрет лидера и основателя КНР Мао Цзэдуна, созданный американским поп-артистом Энди Уорхолом, последний раз публично выставлялся в1974 году. На торгах в четверг за него заплатили 32,4 миллиона долларов.



Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

18:13, 10.11.2017
Просмотрели 1311 раз
Торговля оружием - это не торговля овощами: глава МИД Армении ответил на вопрос о военном экспорте Израиля

12:29, 10.11.2017
Просмотрели 1290 раз
Существование и статус Арцаха в составе Азербайджана в любом варианте невозможны: председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян

13:47, 10.11.2017
Просмотрели 1189 раз
В Армении и Арцахе избрали наилучший путь развития: председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян – о конституционных реформах

14:20, 10.11.2017
Просмотрели 1115 раз
В правительстве Армении состоялось совещание, на котором обсуждался пакет законодательных изменений в сфере эксплуатации автомобильных газозаправочных станций (АГЗС)

12:41, 10.11.2017
Просмотрели 1092 раз
Председатель Национального Собрания Арцаха Ашот Гулян высоко оценивает уровень межпарламентского сотрудничества с НС Армении



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации