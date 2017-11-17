Подписание меморандума о сотрудничестве между «Арменпресс» и «БЕЛТА» открывает новые основы для обмена информацией между Арменией и Беларусью

Проблемы освещения интеграционных процессов в регионе, перспективы интеграции и вызовы современности стали основной темой обсуждений на проходящем в Ереване медиафоруме «Освещения интеграционных процессов в регионе СНГ и ЕАЭС».

Как передает «Арменпресс», в стартовавшем 17-го ноября медиафоруме принимают участие ведущие медиа-эксперты, политологи и политические деятели из Армении, РФ, Беларуси, Казахстана. Организаторы медиафорума - информационное агентство «Арменпресс», армянский филиал Института стран СНГ.

В ходе медиафорума состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между информационным агентством «Арменпресс» и государственным информационным агентством Беларуси «БЕЛТА». Меморандум подписали директор информационного агентства «Арменпресс» Арам Ананян и директор информационного агентства «БЕЛТА» Дмитрий Жук.

«Этот меморандум поможет нам интенсивнее пользоваться обоюдными информационными потоками. Мы сможем широко освещать процессы, представляющие взаимный интерес, в обеих странах, создавать новые платформы для сотрудничества. Мы готовимся осуществлять совместные программы и проекты»,- сказал директор информационного агентства «Арменпресс» Арам Ананян.

Информационное агентство «Арменпресс» было основано 18 декабря 1918 года, когда решением НС Первой Армянской республики было создано государственное агентство, не имеющее прецедента - Армянское телеграфное агентство. В данный момент информационное агентство «Арменпресс» действует по канонам закрытого акционерного общества, акциями которого владеет Республика Армения. Информационное агентство «Арменпресс» - самое старое в Армении. В данный момент информационное агентство «Арменпресс» выпускает 11 новостных лент: официальную, политическую, экономическую, общественную, областную, региональную, международную, культурную, спортивную, интервью, фотоновостную.

Команда «Арменпресс» держит марку передовой роли в армянском информационном пространстве и создает крепкие основы для обеспечения представленности и дальнейшего развития места информационного агентства «Арменпресс» на региональных и международных информационных площадках.

Информационное агентство «Арменпресс» активно освещает, публикует и представляет все события, имеющие важное значение для Армении, дает ответ азербайджанской пропаганде, было и остается на передовых позициях в вопросе международного признания Геноцида армян и выявления турецкой политики отрицания Геноцида.

Мы гордимся читателями и подписчиками «Арменпресс», с радостью отмечаем доверие и цитируемость агентства в прессе Армении и диаспоры.

Агентство активно действует почти на всех социальных площадках. Страница агентства в Facebook – среди тех немногих, которые верифицированы и индексированы в системах News google.com и Bing news со стороны новостей «Яндекс».

Информационное агентство «Арменпресс» имеет множество подписчиков – как в Армении, так и за ее рубежами. Кроме СМИ, в числе подписчиков «Арменпресс» - посольства, международные организации, банки, аналитические центры и пр.

В день агентство публикует до 300 новостей на армянском, русском, английском и арабском языках.

Государственное информационное агентство Беларуси «БЕЛТА» является телеграфным агентством, которое самое крупное в Беларуси. Государственное информационное агентство Беларуси «БЕЛТА» действует уже более 95 лет, всегда предоставляя достоверную информацию о различных отраслях жизнедеятельности в Беларуси. Государственное информационное агентство Беларуси «БЕЛТА» было создано в 1918 году, 23-го декабря, когда в Минске открылся белорусский филиал РОСТА – БелОтРоста.

В стартовавшем 17-го ноября медиафоруме принимают участие ведущие медиаэксперты, политологи и политические деятели из Армении, РФ, Беларуси, Казахстана. Организаторы медиафорума - информационное агентство «Арменпресс», армянский филиал Института стран СНГ.

Работа медиафорума будет проходить в рамках 2 пленарных заседаний по темам «Информационное сопровождение интеграционных процессов» и «Интеграционные процессы в рамках СНГ и ЕАЭС: оценки, нынешняя ситуация, перспективы».

В ходе медиафорума планируется подписание меморандума о сотрудничестве между информационным агентством «Арменпресс» и государственным информационным агентством Беларуси «БЕЛТА».

Гости медиафорума выступят с мастер-классами для студентов армянских ВУЗов.