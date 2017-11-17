В Ереване трое человек были госпитализированы с диагнозом «колото-резаные раны»



В Ереване 16-го ноября трое человек были госпитализированы в МЦ «Григор Лусаворич» с диагнозом «колото-резаные раны» . Полиция выясняет обстоятельства происшествия, проводится расследование. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью прокуратуры Армении, по данному факту возбуждено уголовное дело.