Время в Ереване: 11:07:36,   17 Ноябрь

Forbes назвал самых высокооплачиваемых молодых знаменитостей


Канадский исполнитель эфиопского происхождения The Weeknd (Эйбел Тесфайе) занял первое место в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей мира в возрасте до 30 лет, составленном журналом Forbes.

Отмечается, что его доход, основу которого составляет концертная деятельность, в 2017 году достиг отметки в 92 миллиона долларов.

На втором месте оказался 23-летний поп-исполнитель Джастин Бибер с годовым доходом в 83,5 миллиона долларов. Издание напоминает, что певец впервые появился на обложке Forbes в 2012 году, когда ему только исполнилось 18 лет,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Третью строчку заняла британская исполнительница Адель, получившая за счет продаж альбомов и концертов 69 миллионов долларов. Успех 29-летней артистки объясняется тем, что ее последний сборник "25" стал самым продаваемым в 2016 году с тиражом в 1,73 миллиона копий.

Также в первую десятку рейтинга вошли спортсмены НБА и Национальной футбольной лиги США, 27-летняя поп-певица Тейлор Свифт, а также 20-летняя модель Кайли Дженнер.

Как сообщает издание, данные оценивались за период с 1 июня 2016 по 1 июня 2017 года. Совокупный годовой доход 30 молодых знаменитостей, вошедших в рейтинг, составил 1,24 миллиарда долларов.

 

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

18:13, 10.11.2017
Просмотрели 1311 раз
Торговля оружием - это не торговля овощами: глава МИД Армении ответил на вопрос о военном экспорте Израиля

12:29, 10.11.2017
Просмотрели 1290 раз
Существование и статус Арцаха в составе Азербайджана в любом варианте невозможны: председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян

13:47, 10.11.2017
Просмотрели 1189 раз
В Армении и Арцахе избрали наилучший путь развития: председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян – о конституционных реформах

14:20, 10.11.2017
Просмотрели 1115 раз
В правительстве Армении состоялось совещание, на котором обсуждался пакет законодательных изменений в сфере эксплуатации автомобильных газозаправочных станций (АГЗС)

12:41, 10.11.2017
Просмотрели 1092 раз
Председатель Национального Собрания Арцаха Ашот Гулян высоко оценивает уровень межпарламентского сотрудничества с НС Армении



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации