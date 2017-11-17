Время в Ереване: 11:07:36,   17 Ноябрь

Ким Кардашьян заработала 10 миллионов долларов за один день


Американская телезвезда Ким Кардашьян заработала 10 миллионов долларов за парфюм, который она выпустила сутки назад. Об этом сообщает портал TMZ.

При этом за первый час продаж она заработала один миллион. Аромат KKW Fragrance стал доступен для продажи в среду. Отмечается, что на его создание Кардашьян вдохновили драгоценные камни,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Линейка духов включает три аромата: Crystal Gardenia, Crystal Gardenia Citrus и Crystal Gardenia Oud стоимостью от 35 до 60 долларов за флакон. Парфюм можно купить онлайн на сайте бренда.

 

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

18:13, 10.11.2017
Просмотрели 1311 раз
Торговля оружием - это не торговля овощами: глава МИД Армении ответил на вопрос о военном экспорте Израиля

12:29, 10.11.2017
Просмотрели 1290 раз
Существование и статус Арцаха в составе Азербайджана в любом варианте невозможны: председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян

13:47, 10.11.2017
Просмотрели 1189 раз
В Армении и Арцахе избрали наилучший путь развития: председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян – о конституционных реформах

14:20, 10.11.2017
Просмотрели 1115 раз
В правительстве Армении состоялось совещание, на котором обсуждался пакет законодательных изменений в сфере эксплуатации автомобильных газозаправочных станций (АГЗС)

12:41, 10.11.2017
Просмотрели 1092 раз
Председатель Национального Собрания Арцаха Ашот Гулян высоко оценивает уровень межпарламентского сотрудничества с НС Армении



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации