Ким Кардашьян заработала 10 миллионов долларов за один день

Американская телезвезда Ким Кардашьян заработала 10 миллионов долларов за парфюм, который она выпустила сутки назад. Об этом сообщает портал TMZ.

При этом за первый час продаж она заработала один миллион. Аромат KKW Fragrance стал доступен для продажи в среду. Отмечается, что на его создание Кардашьян вдохновили драгоценные камни,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Линейка духов включает три аромата: Crystal Gardenia, Crystal Gardenia Citrus и Crystal Gardenia Oud стоимостью от 35 до 60 долларов за флакон. Парфюм можно купить онлайн на сайте бренда.