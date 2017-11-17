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Аваков не намерен баллотироваться в президенты Украины в 2019 году


Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что у него нет президентских амбиций, но позднее он определится с кандидатурой, которую поддержит на президентских выборах.

"Нет, не буду, нет. Но я жду определяться, кого поддерживать", - сказал Аваков в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в ночь на пятницу, отвечая на вопрос о том, будет ли принимать участие в очередных президентских выборах как кандидат,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Очередные выборы президента запланированы на 2019 год.

 

 



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