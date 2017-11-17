Составлена карта самых опасных стран для туристов в 2018 году

Сотрудники медицинской сервисной компании International SOS составили интерактивную карту мира, на которой отмечены самые опасные и безопасные для путешественников страны.

На карте, размещенной на сайте компании, государства обозначены различными цветами в зависимости от уровня риска, который ожидает туриста,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Наиболее опасные для посещения страны отмечены красным цветом – это Сирия, Мали, Ливия, Южный Судан, Йемен, Афганистан и Сомали.

Максимально безопасные для туристов государства обозначены зеленым цветом. Ими стали Финляндия, Норвегия и Исландия. Россия, как и Бразилия, отнесена к категории государств с "быстро изменяющимся уровнем рисков".