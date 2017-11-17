В Пенсильвании более 20 человек пострадали при пожаре в доме престарелых

Более 20 человек госпитализированы из-за пожара в доме престарелых в штате Пенсильвания, передает местное подразделение телеканала NBC.

По данным телеканала, пожар начался четверг вечером в доме престарелых Barclay Friends, расположенном в округе Честер неподалеку от Филадельфии. Огонь быстро распространился на несколько зданий. Людей начали выводить на улицу. На место прибыли пожарные расчеты и кареты скорой помощи,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Причина возгорания пока не известна.