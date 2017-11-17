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Сосотялась церемония гашения специального конверта, посвящённого лицам, удостоенным премии президента Армении за вклад мирового значения в сферу ИТ


После встречи в резиденции президента 16-го ноября   состоялась церемония гашения специального конверта, посвящённого лицам, удостоенным премии президента Армении за вклад мирового значения в сферу ИТ. Об этом «Арменпресс»  сообщили в ЗАО «Айпост»

Конверт - особая филателистская продукция: тематический конверт, на который прикреплены выпущенные в 2013 году две марки, посвящённые теме "Премия Президента Республики Армения за вклад мирового значения в сферу информационных технологий". Специальный конверт выпущен тиражом 500 экземпляров, погашен специальными печатями. На конверте представлены удостоенный премии Президента Республики Армения 2017 года за вклад мирового значения в сферу информационных технологий американский ученый ливанского происхождения, создатель iPod, основатель компании «Нест Лабс» Тони Фидель, а также семеро лауреатов прежних лет.

В резиденции Президента состоялась церемония вручения Премии Президента РА 2017 г. за всемирный вклад в сферу информационных технологий, после которой в честь лауреата премии, основателя компании "Nest Labs" Тони Фаделла был дан приём от имени Президента Республики.

Председатель исполнительного совета конкурсного комитета всемирных информационных технологий Овик Мусаелян в начале мероприятия представил предысторию учреждённой указом Президента РА Премии Президента Республики за всемирный вклад в сферу ИТ, принципы деятельности конкурсного комитета и международной отборочной комиссии, рассказал об уже удостоенных этой почётной премии всемирно известных личностях. Он также коснулся конкурентных преимуществ Армении в сфере информационных технологий, накопленного ещё в Советской Армении большого потенциала, который впоследствии послужил прочной основой для развития сферы. Овик Мусаелян говорил также о направленных на стимулирование развития сферы ИТ частно-государственных инициативах, многие из которых уже носят регулярный характер. 

Во время торжественной церемонии член конкурсной комиссии Тони Мороян представил биографию лауреата нынешнего года, его вклад в сферу ИТ. 
Президент Серж Саргсян выручил премию Тони Фаделлу и выступил с речью во время организованного по этому поводу приёма. 

В связи с получением Премии с благодарственной речью выступил также лауреат Тони Фаделл.

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