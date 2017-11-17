Леонардо ди Каприо и Том Хэнкс поддержат благотворительный вечер Фонда детей Армении

В преддверии праздников, Фонд детей Армении (COAF) объявляет о проведении самого крупного благотворительного мероприятия - 14-го благотворительного вечера по сбору средств.

Каждый год доноры Фонда детей Армении собираются в Нью-Йорке для участия в звездном вечере. Свою поддержку заявили Леонардо ди Каприо и Том Хэнкс, Ариана Гранде и Клоэ Кардашьян, Конан О'Брайен и Тина Фэй и многие другие.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Фонда детей Армении. Вести вечер будет лауреат премий «Эмми» и «Тони» актриса Андреа Мартин. Аукцион эксклюзивных произведений искусства будет вести Саймен де Пюри. Выступят приглашенные из Армении одаренные дети.

В качестве комплимента современной моде, модельеру Патрисии Фильд будет вручен гуманитарный приз «COAF». Гости увидят ее новую коллекцию.

Благотворительное мероприятие 14-го благотворительного вечера по сбору средств Фонда детей Армении состоится 16-го декабря, в 18։00-23։30 по нью-йоркскому времени, в зале «Чиприани», ожидается участие 400 гостей, звезд, блогеров и журналистов, вечер будет транслироваться в соцсетях.